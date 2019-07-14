Азаров: победа над ЦСКА придаст "Крыльям Советов" уверенности в будущем

САМАРА, 14 июля. /ТАСС/. Победа самарского футбольного клуба "Крылья Советов" в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) над ЦСКА окажет важное значение для команды. Такое мнение высказал в воскресенье журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

ЦСКА впервые с 2001 года стартовал в чемпионате России с поражения

Встреча между "Крыльями Советов" и ЦСКА прошла в воскресенье в Самаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:0, дубль в составе самарского клуба во втором тайме оформил нападающий Александр Соболев. Матч на "Самара-Арене" посетили 25 287 зрителей.

"ЦСКА уже достиг значительных успехов в своей истории, в то время как "Крылья Советов" сейчас заново формируются. Наша команда пока не имеет должной сыгранности и уверенности, поэтому для "Крыльев" эта победа даже важнее, чем для ЦСКА. Она придаст уверенности на следующие матчи", - сказал губернатор.

Благодаря победе "Крылья Советов" временно вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч самарская команда снова проведет на домашнем стадионе, 20 июля сыграв с тульским "Арсеналом".