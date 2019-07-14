Гендиректор ФК "Крылья Советов" Шашков назвал победу над ЦСКА заслуженной и убедительной

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Виталий Шашков считает победу своей команды в матче первого тура чемпионата России по футболу над ЦСКА уверенной и заслуженной. Такое мнение Шашков высказал ТАСС по телефону.

В воскресенье "Крылья Советов" на своем поле переиграли ЦСКА со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий Александр Соболев.

"Победили за счет желания, самоотдачи и организации игры, для болельщиков эта победа немало значит. Вообще футбол создан для того, чтобы ходили болельщики, чтобы они переживали. Качество игры сегодня было хорошим, учитывая тот факт, что мы играли не с самым слабым соперником. Выиграли убедительно, заслуженно", - подчеркнул Шашков.

В стартовом составе "Крыльев Советов" на поле вышли несколько футболистов, которые пополнили команду в межсезонье, в том числе бывшие игроки "Спартака" и "Зенита" Дмитрий Комбаров и Александр Анюков соответственно. "Мы провели хорошую трансферную кампанию, укрепились серьезными ребятами. Это [Анюков и Комбаров] два профессионала с большой буквы, которые все давно всем доказали. Сегодня они сыграли однозначно на своем уровне", - заключил Шашков.

В следующем туре "Крылья Советов" на своем поле примут тульский "Арсенал". Встреча состоится 20 июля.