Чемпион мира по боксу Ковалев начал в США подготовку к бою с Ярдом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев начал в США подготовку к бою с британцем Энтони Ярдом. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Эгис Климас.

"Сергей готовится в США, он будет там минимум до начала августа. Потом, возможно, отправится в Москву", - сказал Климас.

Бой Ковалев - Ярд пройдет 24 августа в Екатеринбурге.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.