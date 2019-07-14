Се Шувэй и Стрыцова стали победительницами Уимблдона в парном разряде

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 29-летней Се Шувэй и 33-летней Стрыцовой, посеянных на турнире под третьим номером. Их соперницы имели четвертый номер посева. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Тайваньская теннисистка Се Шувэй и чешка Барбора Стрыцова победили канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань в финальном матче женского парного разряда Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходил на травяных кортах Лондона.

Новак Джокович во второй раз подряд выиграл Уимблдон

Пара победительниц ранее выигрывала три турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде: в Дубае, Мадриде и Бирмингеме. В этом сезоне Се Шувэй и Стрыцова провели 30 матчей, в 25 из которых победили.

Ранее эти пары дважды встречались между собой на турнирах WTA, и оба раза сильнее оказывались Се Шувэй и Стрыцова. Первая встреча прошла в марте 2018 года в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе, а вторая состоялась в мае 2019 года в финале турнира в Мадриде.

Таким образом, определились все победители Уимблдона. В женском одиночном разряде сильнейшей стала румынка Симона Халеп, в мужском - серб Новак Джокович, в парном смешанном - Латиша Чань с Тайваня и хорват Иван Додиг, в мужском парном - колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фарах.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершился 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. В 2018 году победу в женском парном разряде одержали чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.