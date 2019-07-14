Джокович назвал особенной победу на Уимблдоне из-за присутствия на финале сына

В воскресенье 32-летний сербский спортсмен, который имеет первый номер посева на турнире, победил 37-летнего швейцарца (второй номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Встреча продолжалась 4 часа 55 минут, что стало рекордом для финальных матчей Уимблдона. Джокович в пятый раз выиграл Уимблдон.

"Еще будучи пятилетним мальчиком я мечтал выиграть Уимблдон, только делав первые шаги в спорте, я уже хотел победить именно на этом турнире. В своей комнате я из различных предметов делал кубки, представлял, что стал чемпионом. Сейчас у меня в руках настоящий трофей, это особенное чувство, потому что за моей победой наблюдал мой сын, а также мои родители и вся моя команда. Моя жена и дочка тоже сейчас в Лондоне, я передаю им большой привет, мы скоро встретимся", - сказал Джокович.

Джокович стал 16-кратным победителем турниров серии Большого шлема. Серб выиграл Уимблдон во второй раз подряд. Также он семь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, трижды становился победителем Открытого чемпионата США и один раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. 133-й Уимблдонский теннисный турнир завершился в воскресенье. Призовой фонд турнира составил $49,43 млн.