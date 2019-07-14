Чемпионат мира по фехтованию стартует в Будапеште

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. В понедельник в Будапеште стартует чемпионат мира по фехтованию. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград - в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.

Национальные команды на турнире начнут борьбу за набор олимпийских рейтинговых баллов. В командные соревнования на Игры 2020 года в Токио квалифицируются четыре лучшие сборные в рейтинге Международной федерации фехтования (FIE) по состоянию на апрель 2020 года, а также четыре сильнейшие сборные континентов, с одной оговоркой - эти команды должны занимать в рейтинге FIE не ниже 16-го места.

Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов, свои цели и задачи на предстоящем чемпионате мира команда понимает прекрасно. "Для нас, европейцев, этот турнир будет на вес золота. Если, например, сборной Египта - сильнейшей в Африке, сейчас можно спокойно готовиться к Играм, то нам еще только предстоит туда отобраться", - пояснил главный тренер.

Для попадания на Игры сборная России должна находиться в лидерах рейтинга практически весь год, и пока команда с этой задачей справляется неплохо. На июньском чемпионате Европы в Дюссельдорфе сборная России заняла первое общекомандное место. В общем сложности российские фехтовальщики завоевали на турнире девять медалей - четыре золотые, три серебряные и две бронзовые. Золото завоевали саблист Вениамин Решетников, мужская команда по шпаге и женские - по рапире и сабле.

Магия и трепет

Состав сборной, по сравнению с европейским чемпионатом, практически не изменился, разве что команду саблистов усилил восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко. Это будет его первый старт за два года. О своем возвращении в спорт Якименко объявил в мае.

Перед стартом 35-летний бронзовый призер Игр в Афинах признался ТАСС, что испытывает волнение. "Артисты, пять лет подряд играющие в одном и том же спектакле, перед выходом на сцену волнуются как в первый раз, то же самое и у меня в душе - с трепетом жду выхода на дорожку", - сказал Якименко. На чемпионате мира 2013 года, который также проходил в Будапеште, Якименко вместе с нынешними участниками мирового первенства Вениамином Решетниковым и Камилем Ибрагимовым, а также Николаем Ковалевым стал победителем командного турнира саблистов.

В составе сборной России на чемпионате мира выступят саблисты Ибрагимов, Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов (в запасе - Якименко); Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Яна Егорян (в запасе - Светлана Шевелева). В рапире Россию представят Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов и Дмитрий Жеребченко (в запасе - Кирилл Бородачев); Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина (в запасе - Светлана Трипапина). В соревнованиях по фехтованию на шпагах выступят Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов (в запасе - Георгий Бруев); Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина (в запасе - Дарья Мартынюк).

На предстоящем чемпионате мира организаторы постараются преподнести фехтование как вид магии, во всяком случае именно этой фразой - A Kind of Magic - украшены афиши турнира, также маг и фехтовальщик стали главным героями промо-ролика чемпионата мира.

Создать атмосферу магии должны помочь инновационные находки. Так, в частности, во время чемпионата будет работать специальное мобильное приложение Seyu, благодаря которому болельщики из любой точки мира могут послать атлетам свое селфи с мотивирующим посланием. Затем эти сообщения можно будет увидеть на огромных экранах непосредственно во время соревнований.

Первыми в борьбу за медали чемпионата мира в индивидуальном турнире 15 июля вступят шпажистки и саблисты. Официальная церемония открытия и первые финалы пройдут 18 июля. Личный турнир чемпионата завершится 20 июля, командный - 23 июля. Всего в соревнованиях примет участие 1071 спортсмен из 118 стран.