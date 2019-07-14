В ФК "Ахмат" рассчитывают, что Грозному вернут право проведения матчей еврокубков

ГРОЗНЫЙ, 15 июля. /ТАСС/. Президент клуба "Ахмат" Магомед Даудов выразил надежду на положительное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно проведения международных матчей в Грозном. Об этом он сообщил ТАСС после матча чемпионата России между "Ахматом" и "Краснодаром".
В воскресенье в матче первого тура чемпионата России "Ахмат" выиграл у "Краснодара" со счетом 1:0. Встреча прошла на грозненском стадионе "Ахмат-Арена". На матче присутствовал директор по безопасности УЕФА Желко Павлица.
"Благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову у нас отличная инфраструктура, хорошая логистика, вопрос безопасности на высшем уровне. Матч "Ахмат" - "Краснодар", который посетил директор безопасности УЕФА Желко Павлица, как всегда, был организован и проведен на отлично. Все мы надеемся, что итоговое решение исполкома УЕФА будет положительным и наш город получит право проведения матчей международного уровня", - сказал Даудов.
В 2013 году УЕФА из соображений безопасности запретил проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа. На прошлой неделе Чеченскую Республику посетила совместная комиссия УЕФА, Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги с целью изучения возможности проведения в Грозном международных матчей под эгидой УЕФА.
Делегация УЕФА подготовит доклад к следующему заседанию исполнительного комитета, которое состоится в Любляне 24 сентября.