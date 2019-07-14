В ФК "Ахмат" рассчитывают, что Грозному вернут право проведения матчей еврокубков

ГРОЗНЫЙ, 15 июля. /ТАСС/. Президент клуба "Ахмат" Магомед Даудов выразил надежду на положительное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно проведения международных матчей в Грозном. Об этом он сообщил ТАСС после матча чемпионата России между "Ахматом" и "Краснодаром".

В воскресенье в матче первого тура чемпионата России "Ахмат" выиграл у "Краснодара" со счетом 1:0. Встреча прошла на грозненском стадионе "Ахмат-Арена". На матче присутствовал директор по безопасности УЕФА Желко Павлица.