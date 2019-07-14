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Летние олимпийские виды спорта

Сборная Польши заняла третье место в волейбольной Лиге наций

Позднее в финале встретятся сборные России и США
Волейболист сборной Польши Норберт Хубер против бразильцев Рикардо Лукарелли Соузы и Флавио Гуальберто EPA-EFE/TANNEN MAURY
Описание
Волейболист сборной Польши Норберт Хубер против бразильцев Рикардо Лукарелли Соузы и Флавио Гуальберто
© EPA-EFE/TANNEN MAURY

ТАСС, 15 июля. Сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче за третье место финального турнира Лиги наций, который проходит в Чикаго (США, штат Иллинойс).

Встреча завершилась со счетом 3-0. Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Польши Бартош Беднож, который набрал 20 очков.

Позднее в ночь на понедельник в финальном матче турнира встретятся сборные России и США.

Лига наций - коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в ней 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".

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