Француз Вернь стал двукратным чемпионом гоночной серии "Формула-Е"

ТАСС, 15 июля. Француз Жан-Эрик Вернь из команды Techeetah стал победителем пятого сезона гоночной серии "Формула-Е".

Во второй гонке заключительного этапа, который завершился в Нью-Йорке, Вернь занял седьмое место. Победу одержал голландец Робин Фряйнс (Virgin Racing), вторым стал британец Александр Симс (BMW Andretti Motorsport), третьим - швейцарец Себастьян Буэми (Nissan E.dams).

По итогам чемпионата Вернь набрал 136 очков. Второе место занял Буэми (119), третье - бразилец Лукас Ди Грасси (108). Для 29-летнего Верня этот титул стал вторым в карьере. Впервые чемпионом "Формулы-Е" он стал в прошлом сезоне.

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией. Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. В первые три сезона чемпионами становились бразилец Нельсон Пике - младший, Буэми и ди Грасси.