Волейболисты Волков, Яковлев и Клюка вошли в символическую сборную Лиги наций

ТАСС, 15 июля. Три игрока сборной России по волейболу вошли в символическую сборную по итогам Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В ночь на понедельник российские волейболисты в финале Лиги наций обыграли американцев со счетом 3-1 и второй год подряд стали победителями турнира.

Лучшими доигровщиками турнира признаны Дмитрий Волков (Россия) и Бартош Беднорж (Польша), блокирующими - Иван Яковлев (Россия) и Максвелл Холт (США), либеро - Кавика Шоджи (США), связующим - Мика Кристенсон (США), подающим - Егор Клюка (Россия). Самым ценным игроком Лиги наций признан американский волейболист Мэттью Андерсон.

Лига наций - коммерческое соревнование, с 2018 года сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в турнире 16 сборных сыграла по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии вышли в "Финал шести", где компанию им составили волейболисты из США на правах организатора финальной части турнира.

На групповой стадии россияне победили команду Франции (3-0) и уступили сборной США (0-3), в полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли поляков (3-1).

Мировая лига была создана в 1990 году и проводилась до 2017 года. Сборная России 22 раза выходила в финальный раунд Мировой лиги. Трижды россияне побеждали в турнире, пять раз становились вторыми, семь раз - третьими.