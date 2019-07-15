Два российских теннисиста впервые с 2010 года вошли в топ-10 рейтинга ATP

ТАСС, 15 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Даниил Медведев - с 13-го на 10-е. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

В активе 23-летнего Хачанова - 2890 очков, 23-летнего Медведева - 2625. Россиянин Андрей Рублев занимает 76-е место (741). Медведев впервые в карьере вошел в топ-10 и стал восьмым россиянином в истории в десятке лучших, Хачанов находится в топ-10 с 10 июня.

На завершившемся в воскресенье Уимблдоне Хачанов и Медведев завершили борьбу в третьем круге, проиграв испанцу Роберто Баутисту-Агуту и бельгийцу Давиду Гоффену соответственно. Победу на турнире одержал серб Новак Джокович, который продолжает возглавлять рейтинг.

Хачанов в карьере одержал четыре победы на турнирах АТР, лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019). На счету Медведева также четыре титула на турнирах АТР, на турнирах Большого шлема лучшим достижением является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).

В предыдущий раз два российских теннисиста входили в десятку лучших в 2010 году, тогда это были Николай Давыденко и Михаил Южный.

Рейтинг ATP от 15 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595;

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4325;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045;

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;

8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2890;

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2758;

10 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2625...

76 (79). Андрей Рублев (Россия) - 741.