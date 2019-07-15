Ибрагимович после завершения карьеры футболиста может вернуться в "Аякс"

ТАСС, 15 июля. Шведский футболист Златан Ибрагимович заявил, что после окончания карьеры может вернуться в голландский "Аякс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на голландскую газету De Telegraaf.

Ибрагимович выступал за клуб из Амстердама c 2001 по 2004 год, за это время он провел в составе команды 110 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 15 результативных передач. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем кубка и суперкубка страны.

"Обычно я не возвращаюсь в клубы, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером "Аякса". Я бы справился лучше, чем любой, кто сейчас там сидит", - сказал 37-летний футболист.

Помимо "Аякса", швед был игроком итальянских "Ювентуса", "Интера", где три раза выигрывал чемпионат страны и два раза суперкубок, а также "Милана", по разу став с командой чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. В составе "Барселоны" Ибрагимович один раз выиграл чемпионат Испании, два раза - суперкубок страны и Суперкубок УЕФА, один раз победив на клубном чемпионате мира. С французским ПСЖ Ибрагимович четыре раза становился чемпионом Франции, два раза обладателем Кубка Франции, а в составе "Манчестер Юнайтед" швед выиграл Лигу Европы, стал обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии. Сейчас он выступает в клубе MLS "Лос-Анджелес Гэлакси".