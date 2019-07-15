Победительница Уимблдона румынка Халеп поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

ТАСС, 15 июля. Победительница Уимблдона, третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, румынка Симона Халеп поднялась с седьмого на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

27-летняя Халеп в финале Уимблдона победила американку Серену Уильямс в двух сетах (6:2, 6:2). Для Халеп финал Уимблдона стал первым в карьере, ранее ее лучшим достижением был выход в полуфинал турнира в 2014 году.

Всего в активе Халеп 5933 очка. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти (6605), на втором месте идет японка Наоми Осака (6257), на третьем - чешка Каролина Плишкова (6055).

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина потеряла 11 позиций, теперь она занимает 41-е место. Анастасия Павлюченкова идет на 45-й строчке, Екатерина Александровская - на 49-й, Вероника Кудерметова - на 56-й, Маргарита Гаспарян - на 59-й, Анастасия Потапова - на 69-й, Мария Шарапова - на 76-й, Вера Звонарева - на 78-й, Анна Блинкова - на 94-й, Наталья Вихлянцева - на 100-й.

Рейтинг WTA от 15 июля: