Победительница Уимблдона румынка Халеп поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

ТАСС, 15 июля. Победительница Уимблдона, третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, румынка Симона Халеп поднялась с седьмого на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.
27-летняя Халеп в финале Уимблдона победила американку Серену Уильямс в двух сетах (6:2, 6:2). Для Халеп финал Уимблдона стал первым в карьере, ранее ее лучшим достижением был выход в полуфинал турнира в 2014 году.
Всего в активе Халеп 5933 очка. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти (6605), на втором месте идет японка Наоми Осака (6257), на третьем - чешка Каролина Плишкова (6055).
Лучшая из россиянок Дарья Касаткина потеряла 11 позиций, теперь она занимает 41-е место. Анастасия Павлюченкова идет на 45-й строчке, Екатерина Александровская - на 49-й, Вероника Кудерметова - на 56-й, Маргарита Гаспарян - на 59-й, Анастасия Потапова - на 69-й, Мария Шарапова - на 76-й, Вера Звонарева - на 78-й, Анна Блинкова - на 94-й, Наталья Вихлянцева - на 100-й.
Рейтинг WTA от 15 июля:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6605 очков;
- 2 (2). Наоми Осака (Япония) - 6257;
- 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6055;
- 4 (7). Симона Халеп (Румыния) - 5933;
- 5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5130;
- 6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4785;
- 7 (8). Элина Свитолина (Украина) - 4638;
- 8 (9). Слоан Стивенс (США) - 3802;
- 9 (10). Серена Уильямс (США) - 3411;
- 10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3365;
- 41 (30). Дарья Касаткина (Россия) - 1325...
- 45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185…
- 49 (45). Екатерина Александровская (Россия) - 1133…
- 56 (59). Вероника Кудерметова (Россия) - 1044…
- 59 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…
- 69 (71). Анастасия Потапова (Россия) - 818…
- 76 (80). Мария Шарапова (Россия) - 740…
- 78 (78). Вера Звонарева (Россия) - 729…
- 94 (84). Анна Блинкова (Россия) - 664…
- 100 (105). Наталья Вихлянцева (Россия) - 608.