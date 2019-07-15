Свищев: победа российских волейболистов в Лиге наций очень важна в преддверии ЧЕ и ОИ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Победа мужской сборной России по волейболу в Лиге наций особенно важна в преддверии чемпионата Европы и Олимпийских игр. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В финальном матче турнира, который проходил в Чикаго, российские волейболисты обыграли сборную США со счетом 3-1. Россияне второй год подряд стали победителями турнира.

"Смотрел финальную игру Лиги наций сегодня ночью, это очень серьезный турнир, победить в нем - мечта лучших команд мира. Турнир проходил в США, и в финале нашей команде было тяжело - и из-за разницы во времени, и из-за поддержки трибун. Российских болельщиков было немного, домашние трибуны очень мощно поддерживали американцев, но мы смогли с этим справиться", - считает Свищев.

"В преддверии Олимпийских игр и чемпионата Европы этот турнир очень важен, особенно в рамках подготовки. Поздравляю всю нашу команду, замечательно сыграли. Это большой успех и для тренерского штаба, который выбрал правильную стратегию игры, так что это закономерная победа", - добавил Свищев.

Чемпионат Европы по волейболу состоится с 13 по 29 сентября, матчи пройдут на территории Бельгии, Нидерландов, Словении и Франции. Олимпийский отборочный турнир пройдет в Санкт-Петербурге 9-11 августа, Олимпийские игры - в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.