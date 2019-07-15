Сборная России по баскетболу примет участие в международном турнире в Москве

ТАСС, 15 июля. Мужская сборная России по баскетболу станет участником международного товарищеского турнира, который пройдет в Москве в рамках подготовки к Кубку мира. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Турнир пройдет с 2 по 4 августа в универсальном спортивном комплексе ЦСКА им. А. Я. Гомельского. Участие примут также команды Иордании и Ирана.

После московского турнира россияне примут участие еще в трех подготовительных стартах: в итальянской Вероне (с 8 по 10 августа), где сыграют против сборных Венесуэлы, Италии и Сенегала, в финском Эспоо (с 17 по 18 августа), где встретятся с командами Литвы и Финляндии, а также в китайском Нинбо (26-28 августа), где соперниками станут аргентинцы и испанцы.

Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. По его итогам семь команд получат путевки на Олимпийские игры в Токио.