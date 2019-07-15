Ильиных и Полякова стали четвертыми в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Российские спортсменки Кристина Ильиных и Мария Полякова заняли четвертое место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Россиянки показали результат 292,80 балла.

Победу одержали китаянки Ван Хань и Ши Тинмао, которые набрали 342,00 балла. Второе место заняли канадки Мелисса Ситрини-Больё и Дженнифер Абель (311,10), третьими стали мексиканки Паола Эспиноса и Мелани Эрнандес (294,90). Призеры чемпионата мира получили лицензии на Олимпийские игры 2020 года.

Ван Хань становилась чемпионкой мира (2015), серебряным (2011, 2013, 2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира. Ши Тинмао является двукратной олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира, а также серебряным призером чемпионата мира.

На предыдущем чемпионате мира в данном виде программы Ильиных вместе с Надеждой Бажиной завоевали бронзовые медали. 24-летняя Ильиных является бронзовым призером мирового первенства (2017) в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, также на ее счету одна золотая (2017), две серебряные (2014, 2015) и три бронзовые (2015, 2016, 2018) медали чемпионатов Европы. На текущем чемпионате мира она стала пятой в прыжках с метрового трамплина. 22-летняя Полякова становилась чемпионкой Европы в прыжках с метрового трамплина (2018), также на ее счету золото и серебро Европейских игр 2015 года.

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (2-1-0), на третьем - команда Венгрии (1-0-0). Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.