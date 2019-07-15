Ильиных и Полякова стали четвертыми в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Российские спортсменки Кристина Ильиных и Мария Полякова заняли четвертое место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Россиянки показали результат 292,80 балла.
Победу одержали китаянки Ван Хань и Ши Тинмао, которые набрали 342,00 балла. Второе место заняли канадки Мелисса Ситрини-Больё и Дженнифер Абель (311,10), третьими стали мексиканки Паола Эспиноса и Мелани Эрнандес (294,90). Призеры чемпионата мира получили лицензии на Олимпийские игры 2020 года.
Ван Хань становилась чемпионкой мира (2015), серебряным (2011, 2013, 2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира. Ши Тинмао является двукратной олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира, а также серебряным призером чемпионата мира.
На предыдущем чемпионате мира в данном виде программы Ильиных вместе с Надеждой Бажиной завоевали бронзовые медали. 24-летняя Ильиных является бронзовым призером мирового первенства (2017) в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, также на ее счету одна золотая (2017), две серебряные (2014, 2015) и три бронзовые (2015, 2016, 2018) медали чемпионатов Европы. На текущем чемпионате мира она стала пятой в прыжках с метрового трамплина. 22-летняя Полякова становилась чемпионкой Европы в прыжках с метрового трамплина (2018), также на ее счету золото и серебро Европейских игр 2015 года.
В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (2-1-0), на третьем - команда Венгрии (1-0-0). Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|7
|1
|1
|9
|2
|Россия
|2
|1
|0
|3
|3
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|4
|США
|0
|2
|1
|3
|5
|Мексика
|0
|1
|3
|4
|6
|Канада
|0
|1
|1
|2
|7
|Франция
|0
|1
|0
|1
|7
|Испания
|0
|1
|0
|1
|7
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|7
|Малайзия
|0
|1
|0
|1
|11
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1
|11
|Япония
|0
|0
|1
|1
|11
|Италия
|0
|0
|1
|1
|11
|Украина
|0
|0
|1
|1