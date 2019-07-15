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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото в миксте на чемпионате мира

Второе место заняли итальянцы, третьими стали японцы
Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев AP Photo/Mark Baker
Описание
Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев
© AP Photo/Mark Baker

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотые медали в технической программе в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Россияне за программу "Танго" получили 92,0749 балла. Второе место заняли итальянцы (90,8511), третьими стали японцы (88,5113).

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в 2017 году, россияне стали серебряными призерами в технической программе, тогда страну представляли Мальцев и Михаела Каланча. Произвольную программу микст-дуэты представят 19 июля.

20-летняя Гурбанбердиева является двукратной чемпионкой Европы 2018 года и двукратной чемпионкой Европейских игр 2015 года. 24-летний Мальцев - трехкратный чемпион мира (2015, 2017, 2019) и двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2015, 2017).

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3-1-0), на третьем - команда Венгрии (1-0-0).

В синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград, сборная России не будет представлена только в дисциплине "хайлайты". Соревнования среди синхронистов будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай7119
2Россия3104
3Венгрия1001
4США0213
5Мексика0134
6Канада0112
6Италия0112
8Франция0101
8Испания0101
8Великобритания0101
8Малайзия0101
12Япония0022
13Южная Корея0011
13Украина0011
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