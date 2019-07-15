Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото в миксте на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотые медали в технической программе в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Россияне за программу "Танго" получили 92,0749 балла. Второе место заняли итальянцы (90,8511), третьими стали японцы (88,5113).

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в 2017 году, россияне стали серебряными призерами в технической программе, тогда страну представляли Мальцев и Михаела Каланча. Произвольную программу микст-дуэты представят 19 июля.

20-летняя Гурбанбердиева является двукратной чемпионкой Европы 2018 года и двукратной чемпионкой Европейских игр 2015 года. 24-летний Мальцев - трехкратный чемпион мира (2015, 2017, 2019) и двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2015, 2017).

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3-1-0), на третьем - команда Венгрии (1-0-0).

В синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград, сборная России не будет представлена только в дисциплине "хайлайты". Соревнования среди синхронистов будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.