Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото в миксте на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотые медали в технической программе в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Россияне за программу "Танго" получили 92,0749 балла. Второе место заняли итальянцы (90,8511), третьими стали японцы (88,5113).
На предыдущем чемпионате мира, который проходил в 2017 году, россияне стали серебряными призерами в технической программе, тогда страну представляли Мальцев и Михаела Каланча. Произвольную программу микст-дуэты представят 19 июля.
20-летняя Гурбанбердиева является двукратной чемпионкой Европы 2018 года и двукратной чемпионкой Европейских игр 2015 года. 24-летний Мальцев - трехкратный чемпион мира (2015, 2017, 2019) и двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2015, 2017).
В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3-1-0), на третьем - команда Венгрии (1-0-0).
В синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград, сборная России не будет представлена только в дисциплине "хайлайты". Соревнования среди синхронистов будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|7
|1
|1
|9
|2
|Россия
|3
|1
|0
|4
|3
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|4
|США
|0
|2
|1
|3
|5
|Мексика
|0
|1
|3
|4
|6
|Канада
|0
|1
|1
|2
|6
|Италия
|0
|1
|1
|2
|8
|Франция
|0
|1
|0
|1
|8
|Испания
|0
|1
|0
|1
|8
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|8
|Малайзия
|0
|1
|0
|1
|12
|Япония
|0
|0
|2
|2
|13
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1
|13
|Украина
|0
|0
|1
|1