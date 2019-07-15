Футболист Борькин: россияне настроены на победу в полуфинале ЧМ среди лиц с ЦП

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу Алексей Борькин заявил, что российская команда настроена только на победу в полуфинале чемпионата мира среди лиц с церебральным параличом, который проходит в испанской Севилье. Об этом он рассказал ТАСС.

Полуфинальный матч между командами России и Англии пройдет 16 июля.

"Настраиваемся только на победу. Англия - боевитая и дисциплинированная команда, с каждым годом они прибавляют в качестве игры, будут стараться играть от обороны и ловить нас на контратаках, нам необходимо сыграть в свою игру и добиться нужного результата", - сказал Борькин.

В четвертьфинале турнира российская команда обыграла команду Аргентины со счетом 5:0.

"Аргентина - достойный соперник, в принципе, как и все на этом чемпионате. Мы готовились к жесткой и агрессивной игре с их стороны. С самого начала завладели инициативой, выполнили тренерскую установку на игру, забили быстрые голы, не поддавались на провокации со стороны соперника и завершили матч в свою пользу. Единственное, к чему тяжело было адаптироваться, это к высокой температуре воздуха - бывает, в дневное время суток она поднимается до 40-45 градусов", - добавил он.

Футбольные матчи среди лиц с церебральным параличом проводятся в формате 7х7 на поле размером 75х55 м, ширина ворот - 5 м, высота - 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут. Чемпионат мира среди лиц с ЦП проводится с 1982 года. Российская команда пять раз выигрывала золото (1998, 2005, 2007, 2011, 2015), она делит рекорд по числу побед со сборной Украины. Чемпионат мира в Севилье завершится 20 июля.