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Футбол в России

Гендиректор "Тамбова": игроки клуба не выглядели мальчиками для битья в матче с "Зенитом"

Тамбовский клуб проиграл в первом туре чемпионата России по футболу со счетом 1:2
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба "Тамбов" достойно показали себя в матче первого тура чемпионата России против петербургского "Зенита" и не выглядели мальчиками для битья. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор клуба - дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) Ольга Коновалова.

"Тамбов" в воскресенье в Санкт-Петербурге потерпел поражение от действующего чемпиона страны "Зенита" со счетом 1:2. Автором первого гола команды в высшем дивизионе российского футбола стал Бенито.

"Мальчиками для битья мы не выглядели, хотя, на мой взгляд, "Зенит" играл не в полную силу. Результат достойный, - сказала Коновалова. - Безусловно, оптимистично смотрю на перспективы "Тамбова". Был сыгран первый матч, команда только начинает сыгрываться, пусть ошибок много, но будем биться и бороться, раз уж вышли в премьер-лигу".

"Цель на сезон, конечно же, сохранить место в премьер-лиге. Мы выходили не для того, чтобы вылететь", - добавила гендиректор "Тамбова".

Во втором туре чемпионата России "Тамбов" в Москве сыграет с "Локомотивом". Игра состоится 21 июля, начало - 16:30 мск.

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