Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск в период с 17 по 20 августа

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко представит Кубок Стэнли в Новосибирске в период с 17 по 20 августа. Об этом ТАСС сказал агент хоккеиста Алексей Дементьев.

"Сент-Луис" впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, в финальной серии переиграв "Бостон" со счетом 4-3. В составе победителей выступают два российских нападающих - Иван Барбашев и Тарасенко.

"Владимир привезет Кубок Стэнли в Новосибирск примерно с 17 по 20 августа, точная дата пока под вопросом", - сказал Дементьев.

По регламенту каждый обладатель трофея имеет право провести с ним целый день, и зачастую хоккеисты привозят его в родные города, чтобы показать друзьям, родным и болельщикам. Ранее агент Барбашева Дэн Мильштейн сообщил ТАСС, что российский нападающий привезет Кубок Стэнли в Москву 17 августа.