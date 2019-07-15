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Футбол в России

Территория "Волгоград-Арены" не пострадала от ливня, который прошел 13 июля

В субботу на стадионе проходил матч ФНЛ между "Ротором" и ивановским "Текстильщиком"

ТАСС, 15 июля. Территория спортивного объекта "Волгоград-Арена" не пострадала от ливня, который прошел в городе 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба застройщика стадиона компании "Спорт-Ин".

Ранее из-за дождей в Волгограде неоднократно размывался склон у стадиона, из-за чего появлялись опасения по поводу безопасной эксплуатации арены.

"Вся территория "Волгоград-Арены" никак не пострадала от ливня, в том числе и склон стадиона", - говорится в заявлении. Отмечается, что в течение полугода на стадионе велись планово-ремонтные работы, в результате чего была проклеены стыковые соединения, добавлены крепежи для усиления трубопровода, проведены компенсационные мероприятия, разряжающие повышенное давление в системе и призванные снизить высоту водяного столба (на стадионе это почти 50 метров) в случае повышенных показателей осадков. Также были проведены дополнительные работы по гидроизоляции внутренних помещений.

В субботу на стадионе проходил матч Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между волгоградским "Ротором" и ивановским "Текстильщиком". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу местной команды.

"Волгоград-Арена" является домашним стадионом для "Ротора". Стадион принимал четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Также на арене состоялся финал Кубка России прошлого года.

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