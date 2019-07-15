Чемпион мира по футболу Касильяс войдет в руководство "Порту"

ТАСС, 15 июля. Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс войдет в административный штаб португальского "Порту". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

1 мая Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки "Порту", спустя шесть дней он был выписан из больницы. Через месяц испанец приступил к тренировкам.

"Я собираюсь заняться чем-то отличным от того, что я обычно делал. Я постараюсь наладить связь между командой и руководством. Со мной говорили в прошлом сезоне, руководство хочет, чтобы я остался с ними, рядом с игроками, потому что будет много изменений. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде, пусть у всех нас будет отличный сезон, чтобы мы могли выиграть чемпионат и кубки", - сказал 38-летний Касильяс.

Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из мадридского "Реала", воспитанником которого он является. В составе "Реала" он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).