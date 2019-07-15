Синхронист Мальцев был уверен, что ему по силам взять золото ЧМ в технической программе

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Синхронист Александр Мальцев был уверен, что вместе с партнершей Майей Гурбанбердиевой ему будет по силам завоевать первое в карьере золото чемпионата мира в технической программе микст-дуэтов. Об этом он заявил ТАСС после окончания соревнований, которые прошли в понедельник.

Мальцев до этой победы являлся двукратным победителем и двукратным серебряным призером чемпионатов мира. В 2015 и 2017 годах он занимал второе место именно в технической программе. На этот раз, уже с новой партнершей, он опередил итальянцев Манилу Фламини и Джорджо Минисини, которые одержали победу два года назад.

"В этом году мы успешно выступали на этапах Мировой серии, в то время как итальянцы свою техническую программу не демонстрировали, и мы не знали, чего ожидать, - сказал Мальцев. - Но мы были уверены в себе, потому что судьи давали очень хорошую оценку нашей работе, и для нас было главным повторить это".

"Как отношусь к этому золоту? Хорошо, что теперь оно есть. У нас была задача завоевать здесь две медали в обеих программах, и поскольку прошлый год мы прошли уверенно, завоевав два золота на чемпионате Европы, история выступлений на чемпионатах мира не давила", - добавил он.

Для Гурбанбердиевой, которая выступает с Мальцевым второй сезон подряд, эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере. "Теперь у меня есть золотая медаль взрослого чемпионата мира, тем более в такой яркой дисциплине. Было очень волнительно, но наш тренер и Саша помогали мне справляться. Эта награда очень много для меня значит, это главная медаль в моей карьере", - заметила она.

Произвольную программу микст-дуэты представят 19 июля.