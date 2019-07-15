Федерация керлинга России до конца июля определится с форматом участия в организации КМ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Федерация керлинга России (ФКР) к концу июля определится с оптимальным форматом участия в проведении Кубка мира - 2020 и составит окончательное предложение Международной федерации керлинга. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент ФКР Дмитрий Свищев.

В июне стало известно, что компания-партнер, которая должна была финансировать Кубок мира - 2020, отказалась от платежей, предусмотренных по контракту, в связи с чем турнир был отменен. ФКР обратилась в Международную федерацию керлинга с предложением о помощи в проведении турнира, при этом один или два этапа могут пройти в России.

"Мы находимся в стадии переговоров, обсуждаем вопросы. Существует два варианта нашего участия в проведении Кубка мира. Либо мы делаем существенный финансовый взнос, и тогда Международная федерация керлинга берет на себя все расходы, связанные с проведением турнира. Либо наша федерация берет на себя все организационные расходы, и тогда мы проводим все сами",- пояснил Свищев.

"Сейчас мы нашей федерацией смотрим и обсуждаем, что выгоднее - помочь деньгами или постараться самим все сделать. Например, нет смысла везти специалистов по съемке и трансляциям из Европы, здесь все можно сделать не хуже и в разы дешевле. Мы в ежедневном режиме консультаций и переписки. Думаю, будем готовы в течение этого месяца дать нашим коллегам из Международной федерации ответ", - добавил президент ФКР.

Кубок мира по керлингу впервые прошел в сезоне-2018/19. Российская команда со скипом Анной Сидоровой стала бронзовым призером турнира. Соревнование состоит из трех предварительных этапов и финального раунда, на каждом из предварительных раундов проводятся соревнования между мужскими, женскими и смешанными парами.