Кущенко: изменение формата плей-офф Единой лиги ВТБ является временной мерой

В воскресенье совет Единой лиги ВТБ принял решение об изменении формата плей-офф - серии будут проводиться до двух побед, а не до трех.

"Думаю, эти изменения именно под олимпийский год и меры временные, - сказал Кущенко. - По моим личным ощущениям, в этом коротком плей-офф у нас больше шансов увидеть непредсказуемые результаты. Посмотрим, как будет, но мне кажется, плей-офф следующего сезона будет интереснее, чем в этом году".

Ранее FIBA обратилась ко всем национальным федерациям с требованием завершить национальные турниры до 12 июня, из-за проведения летней Олимпиады в Токио, где баскетбол является одним из ключевых видов спорта.