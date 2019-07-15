{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Кущенко: изменение формата плей-офф Единой лиги ВТБ является временной мерой

В новом сезоне серии плей-офф будут проводиться до двух побед
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Новый формат плей-офф Единой лиги ВТБ является временной мерой, обусловленной требованием Международной федерации баскетбола (FIBA) завершить чемпионат до 12 июня. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

На эту тему
Их осталось 13. Рижский ВЭФ не сыграет в новом сезоне Единой лиги ВТБ

В воскресенье совет Единой лиги ВТБ принял решение об изменении формата плей-офф - серии будут проводиться до двух побед, а не до трех.

"Думаю, эти изменения именно под олимпийский год и меры временные, - сказал Кущенко. - По моим личным ощущениям, в этом коротком плей-офф у нас больше шансов увидеть непредсказуемые результаты. Посмотрим, как будет, но мне кажется, плей-офф следующего сезона будет интереснее, чем в этом году".

Ранее FIBA обратилась ко всем национальным федерациям с требованием завершить национальные турниры до 12 июня, из-за проведения летней Олимпиады в Токио, где баскетбол является одним из ключевых видов спорта.

Летние неолимпийские виды спорта
Вход на матчи квалификации ЧМ-2019 по пляжному футболу в Москве будет бесплатным
Турнир пройдет с 19 по 27 июля в спорткомплексе "Лужники"
Читать полностью