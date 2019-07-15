Александр Медведев: ФК "Зенит" сделал первый из 30 шагов к защите чемпионского титула

"Зенит" в воскресенье на своем поле обыграл дебютанта премьер-лиги "Тамбов" со счетом 2:1. Голами в составе петербургской команды отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба. Во втором туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с "Сочи" (начало - 21:30 мск), а "Тамбов" в этот же день в Москве встретится с "Локомотивом" (16:30).

"Стартовая игра сезона всегда получается нервной, - сказал Медведев. - Мы уже видим в первом туре, как ЦСКА и "Краснодар" потеряли по три очка (москвичи и краснодарцы в гостях проиграли "Крыльям Советов" и "Ахмату" соответственно - прим. ТАСС), а "Спартак" с трудом обрел три очка (единственный гол в ворота "Сочи" столичный клуб забил в компенсированное ко второму тайму времени - прим. ТАСС). Это показывает, что на одном только классе выиграть невозможно. Участники РПЛ [Российской премьер-лиги] будут давать бой лидерам в каждом матче, что является гарантией интереса болельщиков".

В качестве примера гендиректор "Зенита" привел игру первого тура между "Ахматом" и "Краснодаром", завершившуюся победой грозненцев со счетом 1:0. "Не случайно вчера на "Ахмат-Арене", где средняя посещаемость прошлого сезона была около 10 тыс. человек, вчера было больше 27 тыс. болельщиков, - отметил он. - Это простая и логичная связь - когда футболисты показывают страсть и бьются с первой до последней минуты, благодарный болельщик откликается и приходит поддерживать свою любимую команду. Если так дело пойдет и дальше, нас ждет очень интересный чемпионат с многими непредсказуемыми результатами".

"То, что "Зениту" удалось выиграть стартовый матч чемпионата - это первый шаг из 30, которые нужно сделать к защите чемпионского титула, - подчеркнул генеральный директор петербургского клуба. - То, как команда провела большую часть второго тайма, показало, как команда может играть. А "Тамбов" играл очень достойно, вспомнить хотя бы атаку с ударом в штангу в первом тайме".

"Когда команды выходят играть в "полнакала", это приводит к результатам, которые мы увидели в первом туре. Надеяться на то, что можно победить, играя вполсилы, не стоит. Думаю, это урок для всех команд. Считаю, что и "Тамбов", и "Сочи" имеют хорошие шансы на то, чтобы не только бороться за выживание, но и составить конкуренцию старожилам", - резюмировал Медведев.