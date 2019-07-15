Вход на матчи квалификации ЧМ-2019 по пляжному футболу в Москве будет бесплатным

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Билеты на матчи европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве будут распространяться бесплатно. Об этом ТАСС в понедельник заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Турнир пройдет с 19 по 27 июля в столичном спорткомплексе "Лужники". Участие в соревнованиях примут 20 сборных, прямые путевки на чемпионат мира получат пять команд. Сборная России сыграет в группе А против венгров, немцев и эстонцев.

"Вход на все матчи турнира бесплатный, поэтому ни о какой реализации билетов речи не идет. Но вполне возможно, что желающих посетить матчи сборной России окажется больше, чем сможет вместить стадион", - сказал Алаев.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.