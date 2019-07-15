Колобков: российские волейболисты показали качественную и красивую игру в Лиге наций

Сборная России в ночь на понедельник в финале Лиги наций со счетом 3-1 обыграла команду США. Игра прошла в Чикаго. Россияне второй год подряд стали победителями этого коммерческого турнира, с 2018 года сменившего в международном календаре Мировую лигу.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Качественная и красивая игра стала залогом успеха мужской сборной России по волейболу в Лиге наций. Таким мнением с ТАСС в понедельник поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

"Поздравляю нашу волейбольную сборную с большим успехом - победой в Лиге наций. Команда показала качественную и красивую игру, а также способность учиться на собственных ошибках, которые были допущены в единственном проигранном матче против американцев. Особенно приятно отметить высокий уровень конкуренции в команде, так как победа была достигнута при отсутствии в составе олимпийских чемпионов Лондона-2012 Дмитрия Мусэрского, Александра Бутько и Максима Михайлова. Видна четкая структура работы сборной, при которой главный тренер Туомас Саммельвуо успешно реализует свои идеи", - заявил Колобков.

"Надеюсь, мужскую сборную ждет успех и через год, уже на Олимпиаде в Токио", - добавил министр спорта РФ.

В "Финале шести" Лиги наций играли сборные России, Франции, Ирана, Польши, Бразилии и США. На групповой стадии россияне победили команду Франции (3-0) и уступили сборной США (0-3), в полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли поляков (3-1).