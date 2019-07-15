РФС предупредил тренеров российских клубов после санкций УЕФА в отношении Мусаева

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) разослал письма с предупреждением о недопустимости демонстративного управления командой тренерами, не имеющими лицензии Pro, в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) старшему тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву руководить игроками с тренерской скамьи в матчах еврокубков. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

Ранее в УЕФА заявили, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать главным тренером клуба в еврокубках сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии категории Pro УЕФА.

"Меры действительно приняты, потому что УЕФА применил санкции к "Краснодару", соответственно РФС тоже был вынужден отреагировать, - сказал Летин. - Мы отправили письма [о недопустимости демонстративно руководить командой из технической зоны тренерам, не имеющим лицензии Pro УЕФА] во все 36 клубов РПЛ и ФНЛ, скоро эта информация поступит и в ПФЛ [Профессиональную футбольную лигу]. Это ко всем клубам относится".

Согласно регламенту РФС, главный тренер команд РПЛ и ФНЛ должен иметь действующую лицензию категории Pro УЕФА или проходить обучение по данной категории. На данный момент необходимая лицензия, помимо Мусаева, отсутствует у старшего тренера "Торпедо" Сергея Игнашевича и тренера казанского "Рубина" Романа Шаронова.