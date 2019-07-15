Около 1 млн заявок отправлено на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

ТАСС, 15 июля. В ходе первой фазы продаж билетов было оставлено 994 617 заявок на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы - 2020 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге.

Первая фаза продаж началась 12 июня и завершилась 12 июля. В общей сложности в ходе первого этапа продаж было оставлено 19,3 млн заявок на билеты, что является рекордом. Обладатели билетов определятся по итогам жеребьевки.

Отмечается, что примерно 81% заявок на билеты на матчи в Санкт-Петербурге поступил от россиян. Из других стран больше всего заявок получено из Англии, Германии и Польши.