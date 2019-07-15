Сын Игоря Ларионова подписал пробный контракт с ХК СКА

ТАСС, 15 июля. Петербургский хоккейный клуб СКА подписал пробный контракт с 20-летним Игорем Ларионовым, сыном четырехкратного чемпиона мира, двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова. Об этом сообщает пресс-служба "СКА-Невы", фарм-клуба СКА.

Пробный контракт будет действовать до 20 августа 2019 года.

В прошедшем сезоне форвард провел за "Виндзор" (Хоккейная лига Онтарио, OHL), "Маскегон" и "Мэдисон" (оба - Хоккейная лига США, USHL) 58 матчей, набрал 48 (16+32) очков.