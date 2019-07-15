{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Сын Игоря Ларионова подписал пробный контракт с ХК СКА

Соглашение будет действовать до 20 августа

ТАСС, 15 июля. Петербургский хоккейный клуб СКА подписал пробный контракт с 20-летним Игорем Ларионовым, сыном четырехкратного чемпиона мира, двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова. Об этом сообщает пресс-служба "СКА-Невы", фарм-клуба СКА.

Пробный контракт будет действовать до 20 августа 2019 года.

В прошедшем сезоне форвард провел за "Виндзор" (Хоккейная лига Онтарио, OHL), "Маскегон" и "Мэдисон" (оба - Хоккейная лига США, USHL) 58 матчей, набрал 48 (16+32) очков.

Летние неолимпийские виды спорта
Сборная Украины по пляжному футболу не примет участие в квалификации к ЧМ-2019 в Москве
Турнир пройдет с 19 по 27 июля в спорткомплексе "Лужники"
Читать полностью