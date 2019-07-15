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Бокс

Бывший боец UFC Багаутинов проведет бой с Жумагуловым 19 октября в Сочи

Также на турнире выступит Вартан Асатрян

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинов проведет бой с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым 19 октября в Сочи на турнире Fight Nights Global. Об этом ТАСС сообщил глава организации Камил Гаджиев.

"Этот бой возглавит турнир. В настоящий момент ждем подписанные контракты. Также на турнире выступит Вартан Асатрян", - сказал Гаджиев.

В активе Жумагулова, который также вел переговоры с UFC, 12 побед и три поражения.

На счету Багаутинова 19 побед и шесть поражений.

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