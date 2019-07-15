Сборная Украины по пляжному футболу не примет участие в квалификации к ЧМ-2019 в Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сборная Украины не приедет в Москву на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации пляжного футбола Украины.

Турнир пройдет с 19 по 27 июля в столичном спорткомплексе "Лужники". Сборная Украины должна была сыграть в группе D вместе с испанцами, азербайджанцами и латвийцами.

"Сборная Украины не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. Это решение Федерации футбола Украины", - сообщили в ассоциации.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.