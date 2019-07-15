Сорокин: спрос на матчи ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге в четыре раза больше предложения

Вместимость стадиона "Санкт-Петербург" на матчах чемпионата Европы будет составлять 61 000 человек. Таким образом, на четырех играх турнира в российском городе смогут побывать 244 000 болельщиков, что в четыре раза меньше, чем число поданных заявок. Как сообщила в понедельник пресс-служба оргкомитета Евро-2020, на игры турнира в Санкт-Петербурге было оставлено 994 617 заявок, 81% из которых подали российские болельщики.

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Число заявок, поданных на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге в четыре раза превосходит вместимость стадиона "Санкт-Петербург", на котором пройдут четыре матча турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"Спрос превышает предложение больше, чем в четыре раза. В продаже будет меньше 244 тыс. билетов", - сказал Сорокин.

"Мы прогнозировали высокий интерес на волне чемпионата мира - у нас сильны воспоминания от прошлого лета, - отметил генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020. - Не сомневались в футбольной природе Санкт-Петербурга, города, любящего футбол и свой клуб. Мы не рассчитывали на дефицит интереса, такие впечатляющие цифры приятны - и количество заявок в Санкт-Петербурге, и общее число заявок. 19 млн заявок - яркая, рекордная цифра, почти в два раза превышающая спрос на прошлом чемпионате Европы (за аналогичный период перед Евро-2016 было подано 11 млн заявок на билеты - прим. ТАСС)".

"Больше всего заявок, конечно же, было подано на финал, который пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" - почти 2 млн, - добавил он. - 540 тыс. заявок оставлено на матч открытия в Риме. Видно, что интерес к турниру огромный. Мы не сравнивали, кого мы превосходим по числу заявок - это было бы некорректно".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.