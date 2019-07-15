Минибаев и Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта. Россияне показали результат 444,60 балла.

Победили китайские спортсмены Цао Юань и Чэнь Айсэнь, набравшие 486,93 балла. Бронзовые медали завоевали британцы Томас Дэйли и Мэттью Ли (425,91). Все призеры чемпионата мира получили олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио.

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в 2017 году, Минибаев и Бондарь стали серебряными призерами в данном виде программы. На чемпионате мира этого года Минибаев стал серебряным призером в синхронных прыжках с 10-метровой вышки среди смешанных команд вместе с Екатериной Беляевой.

27-летний Минибаев является четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира и бронзовым призером мирового первенства, также на его счету четыре золотых и серебряных медали чемпионатов Европы. 25-летний Бондарь является двукратным чемпионом Европы в составе сборной России. Ранее он выступал за национальную команду Украины, в составе которой становился бронзовым призером чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

24-летний Цао Юань является двукратным олимпийским чемпионом и бронзовым призером мирового первенства, двукратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером мирового первенства. 23-летний Чэнь Айсень является двукратным чемпионом Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства.

Ранее в понедельник российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в технической программе в соревнованиях микст-дуэтов. В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3-2-0), на третьем - команда Украины (1-0-1). Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.