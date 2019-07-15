Оргкомитет ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге проведет конкурс среди кандидатов в волонтеры

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года намерен провести конкурс среди кандидатов, желающих стать волонтерами на время турнира. Об этом ТАСС сообщил гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

В понедельник пресс-служба оргкомитета Евро-2020 сообщила, что на игры турнира в Санкт-Петербурге было оставлено 994 617 заявок, 81% из которых подали российские болельщики. Среди иностранцев наибольшее число заявок на игры в Санкт-Петербурге оставили любители футбола из Англии, Германии и Польши.

"У нас 3,5 тыс. заявок от кандидатов, желающих стать волонтерами, - сказал Сорокин. - Это очень радующее нас число, потому что мы уже фактически обеспечены волонтерами. Будем проводить конкурс, потому что у нас получается 3,5 человека на место - нам нужна 1000 волонтеров".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.