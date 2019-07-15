Российские спортсмены завоевали две награды в третий день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали две медали в третий день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу.

В понедельник разыгрывалось четыре комплекта наград. Синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотые медали в технической программе в соревнованиях смешанных дуэтов, Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

Россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова стали четвертыми в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. В дисциплине "хайлайты" по синхронному плаванию, которая впервые была представлена на чемпионатах мира, победу одержали украинские спортсменки, россиянки не участвовали в этом виде программы.

В общекомандном зачете первое место занимает сборная Китая, в активе которой восемь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда. Команда России располагается на второй строчке (3-2-0), третьими идут украинцы (1-0-1).

Во вторник на чемпионате мира будет разыграно три комплекта наград. Пройдут соревнования в плавании на открытой воде (10 км), групповые соревнования в технической программе по синхронному плаванию и командные соревнования по прыжкам в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.