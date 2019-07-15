Российские спортсмены завоевали две награды в третий день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали две медали в третий день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу.
В понедельник разыгрывалось четыре комплекта наград. Синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотые медали в технической программе в соревнованиях смешанных дуэтов, Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки.
Россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова стали четвертыми в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. В дисциплине "хайлайты" по синхронному плаванию, которая впервые была представлена на чемпионатах мира, победу одержали украинские спортсменки, россиянки не участвовали в этом виде программы.
В общекомандном зачете первое место занимает сборная Китая, в активе которой восемь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда. Команда России располагается на второй строчке (3-2-0), третьими идут украинцы (1-0-1).
Во вторник на чемпионате мира будет разыграно три комплекта наград. Пройдут соревнования в плавании на открытой воде (10 км), групповые соревнования в технической программе по синхронному плаванию и командные соревнования по прыжкам в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|8
|1
|1
|10
|2
|Россия
|3
|2
|0
|5
|3
|Украина
|1
|0
|1
|2
|4
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|5
|США
|0
|2
|1
|3
|5
|Италия
|0
|2
|1
|3
|7
|Мексика
|0
|1
|3
|4
|8
|Канада
|0
|1
|1
|2
|8
|Испания
|0
|1
|1
|2
|8
|Великобритания
|0
|1
|1
|2
|11
|Франция
|0
|1
|0
|1
|11
|Малайзия
|0
|1
|0
|1
|13
|Япония
|0
|0
|2
|2
|14
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1