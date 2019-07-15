Шляхтин назвал отличным результат россиян на ЧЕ по легкой атлетике среди юниоров

ТАСС, 15 июля. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что российские спортсмены на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров и юниорок (до 23 лет) показали отличный результат. Слова главы ВФЛА приводит пресс-служба организации.

Чемпионат мира среди юниоров проходил с 11 по 14 июля в шведском городе Евле. Российские спортсмены, которые выступали на соревновании в нейтральном статусе, завоевали четыре медали - золото в метании молота взяла Софья Палкина, Василий Мизинов стал первым в спортивной ходьбе на дистанции 20 км, на этой же дистанции бронзовым призером стала Яна Смердова, еще одну бронзу в копилку сборной России принесла прыгунья с шестом Елизавета Бондаренко.

"Не будем забывать и то, что наши легкоатлеты находятся в более сложных условиях, чем другие спортсмены. Нейтральный статус многие из них получают за несколько недель до старта, что конечно не добавляет подготовке системности, а их психике спокойствия. В таких сложных условиях ребята смогли завоевать два золота и две бронзы - это отличный результат, а ценность этих медалей нельзя переоценить. Именно потому, что они завоеваны в такой сложный период", - сказал Шляхтин.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто выступал в Швеции, всех ребят, отдельно отмечу тех, кто завоевал медали. Ходоки Василий Мизинов и Яна Смердова доказали, что российская ходьба - наш сильный вид - вид, где мы имеем школу и традиции, Софья Палкина смогла показать отличный результат, ехала на первенство лидером европейского сезона и ни на секунду не дала усомниться в том, что ей в Европе в этом возрасте сейчас нет равных. Отмечу и бронзу Елизаветы Бондаренко, хрупкой девушки с железным характером - с травмой, полученной накануне старта, взять бронзу с золотым отливом. Многоборец Артем Макаренко был четвертым, досадное поражение в барьерном спринте, но это думающий и талантливый спортсмен с большим будущим", - добавил глава ВФЛА.