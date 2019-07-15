На матче "Локомотив" - "Рубин" впервые в РПЛ будет работать система VAR

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR) будет задействована во время матча первого тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Рубином". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Прядкин: использование VAR на всех матчах тура в РПЛ возможно ближе к концу года

Матч между "Локомотивом" и "Рубином" состоится в понедельник на стадионе "РЖД-Арена". Начало игры - 20:00 мск. На семи предыдущих играх первого тура VAR не использовался.

"Мобильные комплексы VAR, заказанные компанией "Ростелеком" в исполнение решения общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от 6 июня и доставленные в Москву 3 июля, будут задействованы для обслуживания матча первого тура "Локомотив" - "Рубин" на "РЖД-Арене" сегодня по инициативе Российского футбольного союза (РФС), - сообщили в пресс-службе компании. - Подтверждаем готовность компании к полноценному внедрению VAR в онлайн-режиме и ожидаем подтверждения предоставления сигналов вещателем".

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 - четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.