Олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира по боксу Уитакер погиб в ДТП

ТАСС, 15 июля. Олимпийский чемпион 1984 года и абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП в возрасте 55 лет в городе Вирджиния-Бич (США, штат Вирджиния). Об этом сообщает газета The Virginian-Pilot со ссылкой на полицейский департамент города.

Инцидент произошел 14 июля, сотрудники полиции прибыли по вызову, обнаружив на дороге взрослого мужчину, которого сбил автомобиль. От полученных травм бывший боксер скончался на месте, не приходя в сознание, несмотря на усилия бригады скорой помощи. У него осталась жена и пятеро детей. В полиции также сообщили, что водитель автомобиля остался на месте происшествия.

Сын бывшего боксера Девон Уитакер считает, что водитель мог не заметить его отца в темное время суток. "Я думаю, что водитель его не видел, отец был одет в темную одежду, дорога была темной. Он был крутым парнем, я не могу говорить, я очень шокирован, я все еще пытаюсь понять, что произошло", - сказал он.

В любительском боксе Уитакер стал серебряным призером чемпионата мира (1982), победителем Панамериканских игр (1983) и олимпийским чемпионом 1984 года в легкой весовой категории, после чего перешел в профессионалы. В августе 1990 года стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, нокаутировав в 1-м раунде пуэрториканца Хуана Назарио. Кроме того, Уитакер являлся чемпионом мира в легкой, 1-й полусредней, полусредней и средней весовых категориях.

В 1989 году авторитетный журнал "Ринг" (Ring) признал Уитакера боксером года, в 2002 году журнал поставил его на 10-е место в списке 100 лучших боксеров за последние 80 лет. В профессиональной карьере он одержал 40 побед (17 нокаутом), потерпел четыре поражения, один бой завершился вничью. В 2001 году спортсмен завершил карьеру, после чего занялся тренерской деятельностью. В 2006 году Уитакер был введен в Международный зал боксерской славы.