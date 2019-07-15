Московский ХК "Динамо" подписал контракт с защитником Бойковым

ТАСС, 15 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Москва) подписал соглашение с российским защитником Сергеем Бойковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 23-летним хоккеистом заключен на два сезона.

Бойков был выбран под общим 161-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2015 года клубом "Колорадо". Он начал карьеру в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Кузнецкие Медведи", за который провел три матча в сезоне-2012/13. Затем в течение трех лет он выступал в составе клуба "Драммондвилл" в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), сыграл за клуб 184 матча и набрал 59 очков (11 шайб + 48 передач) в регулярных чемпионатах. В плей-офф он провел 15 игр, в которых сделал одну голевую передачу.

В сезонах-2016/17 и 2017/18 он выступал в команде Американской хоккейной лиги (AHL) "Сан-Антонио", сыграв 63 матча и набрав 16 очков (3+13) в регулярном чемпионате. В сезоне-2016/17 Бойков также играл за клуб Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) "Колорадо Иглз", в составе которого провел семь встреч и набрал два очка (1+1) в регулярном чемпионате и 18 матчей в плей-офф, где набрал десять очков (3+7). По итогам турнира он стал чемпионом ECHL. В прошедшем сезоне он снова выступал за "Колорадо Иглз", который перешел в AHL и стал фарм-клубом команды НХЛ "Колорадо", провел 56 матчей и набрал 11 очков (1+10), в плей-офф - четыре матча, не отметившись результативными действиями, а также сыграл одну встречу за клуб ECHL "Юта Гриззлис".

В составе молодежной сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира (для игроков не старше 20 лет) в 2016 году.