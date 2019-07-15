Бельгиец ван Арт стал победителем десятого этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 15 июля. Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт, выступающий за команду Jumbo-Visma, с результатом 4 часа 49 минут 39 секунд стал победителем десятого этапа "Тур де Франс" - 2019.

Этап протяженностью 217,5 км прошел между французскими городами Сен-Флур и Альби.

Второе место занял итальянец Элиа Вивиани из команды Deceuninck - Quick-Step (4:49.39). Третьим в гонке стал австралиец Калеб Юэн из команды Lotto Soudal (4:49.39). Для определения победителя был использован фотофиниш. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 64-м с результатом 4 часа 51 минута 53 секунды.

11-й этап протяженностью 167 км пройдет между французскими городами Альби и Тулуза 17 июля.

По итогам десяти этапов в общем зачете продолжает лидировать француз Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck - Quick-Step (43:27.15), на втором месте находится британец Томас Герайнт, выступающий за команду Ineos (43:28.27), на третьем - колумбиец Эган Берналь, также представляющий Ineos (43:28.31).

"Тур де Франс" проходит уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас Герайнт, в то время выступавший за команду Sky.