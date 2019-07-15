Мать бывшего тренера сборной Нигерии по футболу похищена во второй раз за 3,5 года

ТАСС, 15 июля. Злоумышленники похитили мать бывшего футболиста и тренера сборной Нигерии Самсона Сиасии Оджеру, в 2015 году женщину уже похищали с целью выкупа. Об этом сообщает издание The Guardian Nigeria.

Сообщается, что вооруженные мужчины похитили 76-летнюю женщину из ее дома в городе Одони на юге страны в штате Байельса в ночь на понедельник около двух часов по местному времени. Злоумышленники пока не выходили на связь с семьей бывшего футболиста.

Первое похищение женщины произошло в ноябре 2015 года, когда три похитителя увезли ее на мотоцикле в неизвестном направлении. Сиасиа, являвшийся на тот момент главным тренером сборной Нигерии, заплатил сумму в несколько миллионов нигерийских найр, а через 13 дней его мать отпустили.

Главными достижениями Сиасии в качестве игрока является победа в чемпионате Франции с "Нантом" в сезоне-1994/95 и на Кубке африканских наций - 1994 в составе нигерийской сборной. В 2005 году во главе молодежной сборной Нигерии он выиграл Кубок африканских наций. На посту главного тренера сборной Нигерии он привел команду к бронзовым медалям Олимпийских игр - 2016.

В Нигерии похищение с целью выкупа - распространенное явление, случаи которого непрерывно растут с 2014 года. Согласно нигерийской газете Punch, только в первом квартале 2019 года было зафиксировано 685 подобных преступлений.