Теннисистка Халеп получит высшую награду Румынии за победу на Уимблдоне

ТАСС, 15 июля. Румынская теннисистка Симона Халеп получит высшую награду страны - Орден Звезды Румынии, которую спортсменке вручит президент Клаус Йоханнис. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал RomaniaJournal.

В субботу 27-летняя Халеп одержала победу в женском одиночном разряде на Уимблдоне, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2. В понедельник теннисистка вернулась на родину.

"За выдающееся выступление на Уимблдоне и в качестве признания достижения президент Румынии Клаус Йоханнис принял решение наградить теннисистку Симону Халеп высшей государственной наградой, Орденом Звезды Румынии, - заявила пресс-служба администрации президента. - Благодаря своему профессионализму Халеп стала примером для молодежи, и ее вовлеченность в популяризацию спорта среди детей дает серьезный импульс к будущим успехам спортсменов страны".

"Я хочу выразить благодарность своей семье за поддержку, тренерам, команде, конечно, Женской теннисной ассоциации (WTA), и всем, кто поддерживал меня, придавал мне силы во время матчей, - сказала Халеп. - Я провела великолепный финальный матч, хотела победить и смогла использовать свой шанс. Сейчас я хочу отдохнуть несколько дней и насладиться триумфом".

Церемония пройдет в резиденции президента Румынии, дата будет определена позднее.

Для Халеп финал Уимблдона стал первым в карьере, ранее ее лучшим достижением был выход в полуфинал турнира в 2014 году. Всего на турнирах серии Большого шлема румынка в пятый раз сыграла в титульном матче, на ее счету теперь две победы на турнирах, в 2018 году она выиграла Открытый чемпионат Франции. В понедельник в обновленном рейтинге WTA Халеп стала четвертой ракеткой мира.