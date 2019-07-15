Техничный Мальцев. Российский синхронист снял проклятие чемпионатов мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Третий соревновательный день чемпионата мира по водным видам спорта принес сборной России две награды. Одну из них завоевал российский синхронист Александр Мальцев, который в паре с Майей Гурбанбердиевой стал лучшим в технической программе среди смешанных дуэтов.

Для самого титулованного синхрониста планеты золото в этой дисциплине стало первым на чемпионатах мира, до этого судьи дважды ставили его на второе место в технической программе, причем каждый раз возникали большие сомнения в справедливости подобных решений арбитров. В 2017 году он стал серебряным призером в паре с Михаелой Каланчой, уступив итальянскому дуэту 0,034 балла. В 2015-м в Казани Мальцев и Дарина Валитова проиграли в борьбе за золото американцам, уступив 0,2122 балла. Всего на счету 24-летнего Мальцева теперь три золотые (произвольная программа - 2, техническая - 1) и две серебряные медали (обе - техническая программа) чемпионатов мира. Развить успех Мальцев и Гурбанбердиева попробуют в произвольной программе, которая состоится 19 июля. Победа на технике На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу продолжаются соревнования по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло. Синхронисты в понедельник разыграли два комплекта наград, впервые в истории чемпионатов мира - в дисциплине "хайлайт". Это новая дисциплина, в которой выступают команды по десять спортсменок. За две минуты каждая из них должна выполнить четыре обязательных типа акробатических элементов, оценивается только акробатика. Российская команда по синхронному плаванию, на счету которой уже три золота чемпионата мира - 2019, эту дисциплину решила пропустить. Как заметила главный тренер сборной Татьяна Покровская, правила соревнований еще не до конца понятны. Поэтому при отсутствии россиянок, победа досталась украинской команде.

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На чемпионате мира в 2017 году в Будапеште российские синхронистки также пропустили одну дисциплину - они не выступили в комбинации. Так что давать возможность победить другим командам - в традиции российской сборной. Тем более что на этот раз удалось снять проклятие с самой неудачной для российского синхронного плавания дисциплины за последние 20 с лишним лет - в технической программе смешанных дуэтов. Мальцев и Гурбанбердиева впервые стали чемпионами мира в данном виде. В 2015 году, когда медали в микст-дуэтах впервые разыгрывались на чемпионате мира, золото технической программы судьи отдали американцам Кристине Джонс и Биллу Мэю, который стоял у истоков развития мужского синхронного плавания. 40-летний спортсмен выступал и сейчас, но занял только четвертое место. В 2017-м лучшими в технической программе стали Манила Фламини и Джорджо Минисини, однако на этот раз итальянцы остались позади. "В судействе мы никогда не можем быть уверены, поэтому я всегда говорю Саше и Майе, что они должны быть на голову выше, иначе возникает шанс, что их засудят, - сказала тренер российского дуэта Гана Максимова. - Сегодня, на мой взгляд, они были выше на голову - они показали эмоциональное выступление". Два года спустя Еще одну награду сборной России принесли прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь. В соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки они стали вторыми, ожидаемо уступив первое место китайским спортсменам, которые на этом чемпионате мира в прыжках в воду неудержимы - на счету азиатской сборной уже 7 из 13 золотых наград.