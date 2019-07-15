Мещеряков: "Локомотиву" для победы над "Рубином" нужно было реализовывать свои моменты

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" упустили победу в матче с казанским "Рубином", потому что не смогли реализовать свои моменты. Об этом журналистам в понедельник заявил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В понедельник "Локомотив" в домашнем матче первого тура чемпионата России сыграл вничью с "Рубином", игра завершилась со счетом 1:1.

"Считаю, что "Локомотив" упустил победу, надо было забивать свои моменты. Мы обычно тяжело входим в сезон, думаю, что тренерский штаб разберется. Просто нужно реализовывать свои моменты, может быть, нам сегодня не повезло", - заявил Мещеряков.

Во втором туре "Локомотив" дома примет "Тамбов", матч пройдет 21 июля. В этот же день "Рубин" сыграет в гостях с московским "Динамо".