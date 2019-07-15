Тренер ФК "Рубин" Докампо остался недоволен назначением пенальти в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пенальти в ворота футбольного клуба "Рубин" в матче первого тура чемпионата России против "Локомотива" был назначен ошибочно. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции выразил главный тренер казанской команды Эдуардо Докампо.

"Рубин" в заключительном матче первого тура чемпионата России на выезде сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1. Казанцы по ходу второго тайма уступали со счетом 0:1, но ушли от поражения благодаря голу полузащитника Хвичи Кварацхелии, который вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды из грузинского "Рустави" в составе железнодорожников.

"Локомотив" сначала владел инициативой, у него было преимущество за счет индивидуально сильных игроков - таких, как братья Миранчуки, - сказал Докампо. У нас были проблемы, но мы справились с ними и забили ответный гол".

Испанский специалист отметил, что не забитый соперником пенальти положительно сказался на игре его команды. "В той ситуации пенальти не должно было быть. Как я понимаю, он был не совсем "чистым".

Также Докампо отметил, что автор гола его команды Кварацхелия пока физически не готов проводить полные матчи. "Кроме того, на него было дополнительное давление", - добавил он.

Во втором туре москвичи 21 июля дома сыграют с дебютантом премьер-лиги "Тамбовом", а казанцы в этот же день в гостях встретятся со столичным "Динамо". Игры начнутся в 16:30 и 19:00 мск соответственно.