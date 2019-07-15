Рекорд посещаемости первых туров чемпионатов России по футболу установлен в сезоне-2019/20

ТАСС, 15 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) в сезоне-2019/20 обновила рекордное достижение по посещаемости матчей первого тура чемпионатов России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Всего восемь матчей первого тура посетило 183 617 зрителей (в среднем - 22 952). Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2018/19, когда на стадионы пришло 169 600 человек.

Самой посещаемой игрой первого тура нынешнего сезона стала встреча между петербургским "Зенитом" и "Тамбовом" (2:1) на "Газпром-Арене", ее посетил 46 231 зритель. Худшим по посещаемости стал матч "Локомотив" - "Рубин" (1:1) на столичной "РЖД-Арене", на которую пришло 10 732 человека.

В сезоне-2018/19 РПЛ установила рекорд по общей посещаемости матчей чемпионатов России. За 240 матчами прошедшего сезона с трибун наблюдало 4 036 196 зрителей, что на 20% больше предыдущего показателя.