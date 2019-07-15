Система VAR может быть использована в онлайн-режиме в матчах второго тура РПЛ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) во вторник планирует сделать запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) для получения разрешения использовать систему видеоассистента рефери (VAR) в матчах второго тура чемпионата России в режиме онлайн. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин.

В понедельник на матче чемпионата России между столичным "Локомотивом" и казанским "Рубином" (1:1) VAR использовался в режиме офлайн. На данный момент VAR не использовался в матчах Российской премьер-лиги в онлайн-режиме.

"Сегодня на матче первого тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Рубином" система VAR функционировала в режиме офлайн. Со своей стороны мы полностью удовлетворены тем, как проводилась эта работа, и поэтому выражаем благодарность всем, кто в ней был задействован, в том числе - компании Hawk Eye и основному вещателю - "Матч ТВ". Уже завтра планируем сделать запрос в IFAB для возможности использования VAR в режиме онлайн во втором туре чемпионата России", - сказал Калошин.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 - четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.