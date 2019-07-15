Мещеряков: уход футболиста Кварацхелии из "Локомотива" является перевернутой страницей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ситуация с уходом футболиста Хвичи Кварацхелии из столичного "Локомотива" в казанский "Рубин" является для московского клуба уже перевернутой страницей. Об этом журналистам в понедельник заявил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В понедельник "Локомотив" в домашнем матче первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграл вничью с "Рубином" (1:1). Полузащитник "Рубина" Кварацхелия отметился голом на 76-й минуте, сравняв счет в матче.

"Не обидно, что Хвича забил, он является игроком чужой команды, он забил, оказался в том месте, где ударился мяч. Его уход - это давно перевернутся история для нас, тем интереснее будет дальше за ним наблюдать", - заявил Мещеряков.

30 июня столичный клуб объявил о том, что 18-летний грузинский игрок покидает команду, а 6 июля он заключил пятилетний контракт с "Рубином". До этого Кварацхелия на правах аренды выступал за "Локомотив", сыграв во второй половине сезона-2018/19 десять матчей во всех турнирах и забив один мяч. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России. Позднее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил ТАСС, что московский клуб не стал повторять предложение по выкупу прав на полузащитника, которое агенты игрока получили от другого клуба.

Во втором туре "Локомотив" дома примет "Тамбов", матч пройдет 21 июля.